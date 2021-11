Business & shopping: Gouden ticket Jumbo naar Eerbeeks gezin

EERBEEK – Het was feest, afgelopen vrijdag 5 november in de Händelstraat te Eerbeek. Aan het eind van de middag trok een feestelijke stoet de straat door. Voorop liep een ensemble van muziekvereniging Eendracht, gevolgd door een flinke afvaardiging van medewerkers van de Jumbo en een praalwagen met wijntonnen. Zij waren allemaal op weg naar de familie Rutten, die een gouden ticket had gewonnen in het kader van het 100-jarig bestaan van het familiebedrijf Jumbo.

Marinelle Rutten was zeer verrast toen Christiaan Heine vrijdagmiddag aanbelde met de vraag of ze even mee naar buiten wilde komen. Ze stond tot dat moment, net als velen in de straat, achter het raam te kijken wat er aan de hand was in de Händelstraat: muziek en een hoop getoeter.

Het bleek voor familie Rutten. De vertegenwoordiger van het wijnhuis Barton & Guestier kwam een gouden ticket overhandigen, mede namens Jumbo. De prijs is een geheel verzorgde reis naar het beroemde en prachtige chateau Magnol te Bordeaux, die in het voorjaar zal worden gemaakt. Op de foto een stralende winnares, met het gouden ticket in handen, en een afvaardiging van Jumbo Heine.