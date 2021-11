Bulgaarse pianiste speelt in Oude Jan

VELP – De Bulgaarse pianiste Yoana Raycheva komt zondag 21 november naar Velp. Vanaf 15.30 uur speelt zij op de vleugel in de Oude Jan een programma met werken van onder andere Haydn en Liszt. Als groot bewonderaar van Schubert, baseerde Liszt enkele composities op diens liederen. Twee ervan zal Yoana in Velp ten ten gehore brengen. Ook speelt ze een van Liszts beroemde Hongaarse Rhapsodien.

Yoana Raycheva werd in 1998 geboren in Varna, Bulgarije. Ze begon met pianospelen toen ze 5 jaar was en won op zeer jonge leeftijd al prijzen op prestigieuze concoursen in binnen- en buitenland. Zij studeerde af aan de National Art School Dobri Hristov in Varna. Vervolgens vertrok ze naar Portugal om zich verder te ontwikkelen aan de Aquiles Delle Vigne International Music Academy in Coimbra. Vanaf 2018 vervolgde ze haar pianostudie bij professor Gerlinde Otto aan de Franz Liszt Musik Hochschule in Weimar. In het kader van het Europese Erasmus-programma studeert ze momenteel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel bij Professor Boyan Vodenitcharov.

Tussendoor nam Raycheva actief deel aan meer dan 15 masterclasses van vooraanstaande professoren in heel Europa, waaronder Boguslaw Jan Strobel uit Kleef. Als solist concerteerde zij een aantal malen in Bulgarije bij het Sofia Philharmonic onder leiding van de dirigenten Slavil Dimitrov en Stanislav Ushev.

Het concert in Velp begint om 15.30 uur. De entree kost 15 euro, met kortingen voor Vrienden van de Oude Jan, houders van een Gelrepas en CJP en jongeren tot 18 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter en, indien nog beschikbaar, vanaf 15.00 uur aan de kerk.