Brummense raad neemt besluiten

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 18 november bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering. De raadsleden nemen een beslissing over elf voorstellen, over vier daarvan gaan zij eerst met elkaar in debat. Zo wordt er gesproken over het uitnodigingskader Zon en Win, de Transitievisie Warmte, de structuurvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek en het actualisieren van een notitie over het bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten.

Over zeven voorstellen worden een besluit genomen waarover niet meer gesproken hoeft te worden. Tijdens de fora van 4 november bleek al dat de raadsleden het met elkaar eens zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de wijziging van de APV, het bestemmingsplan Vulcanusweg dat vestiging van de Aldi mogelijk maakt, het controleprotocol voor de accountantscontrole en wijziging van de verzamelverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. Tot slot gaat de raad ontheffing verlenen van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Ingrid Timmer en Ine van Burgsteden, worden de leden van de agendacommissie benoemd en zal de raad instemmen met de lijst van ingekomen en te verzenden stukken.

De vergadering begint om 20.00 uur en is thuis te volgen via de publieke lokale omroep VoorstVeluwezoom. De stukken zijn te vinden op www.brummen.nl/gemeenteraad.