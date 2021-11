Brummense raad gaat unaniem akkoord met begroting

GEM. BRUMMEN – Alle 16 Brummense gemeenteraadsleden stemden donderdag 28 oktober in met de programmabegroting voor het komend jaar. In het voorstel zijn twee wijzigingen aangebracht. Ook heeft de raad middels vijf moties het college enkele opdrachten meegegeven.

Het begrotingsvoorstel is op twee punten tekstueel gewijzigd. Omdat alle partijen veel belang hechten aan het vullen van de gemeentelijke spaarpot, ging men unaniem akkoord met een amendement van de VVD om jaarlijks werkelijk 600.000 euro aan de algemene reserve toe te voegen. Bij onverwachte financiële tegenvallers zoeken het college en de gemeenteraad samen aan oplossing.

De andere wijziging ging over het actualiseren van het groenbeleid. GroenLinks stelde voor om, naast nieuwe groenstructuurplannen voor de verschillende kernen, ook een biodiversiteitsplan op te stellen. Dit amendement werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Moties

Ook werden vijf moties in stemming gebracht, die allen werden aangenomen. Een motie is een oproep of opdracht aan het college.

Het CDA diende een motie in over het plaatsen van een vlaggenmast in de kern Eerbeek. Hierdoor is er ook in Eerbeek een plek waar de Nederlandse vlag volgens het landelijk vlagprotocol gehesen kan worden. Daarnaast gaat het college als gevolg van een andere CDA-motie onderzoek doen naar het gebruik van en de dienstverlening vanuit het Servicepunt in Eerbeek. Op basis van deze informatie en inzichten kan verder overwogen worden of dit Servicepunt behouden of verkocht moet worden.

Unanieme steun was er voor een motie om van de VVD om een deel van het parkeerterrein bij het gemeentehuis te voorzien van een eenvoudige overkapping. Dit met het doel om hierop zonnepanelen te plaatsen en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Een meerderheid van de raad steunde ook een motie van D66 over natuurinclusieve landbouw. Het college krijgt hierbij de opdracht om het gesprek aan te gaan met grondeigenaren om bij het verpachten van grond niet te kiezen voor de hoogste bieder, maar ook rekening te houden met boerenbedrijven die landbouwgrond innovatief en natuur inclusief willen inzetten.

De vijfde motie die werd aangenomen geeft het college opdracht om binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 niet alleen leefbaarheid centraal te stellen, maar dit ook in de gesprekken met inwoners en partners concreter en zoveel mogelijk meetbaar te maken.

Nieuw raadslid

De vergadering begon overigens met de benoeming van Bart Overbeek Bloem als raadslid voor de VVD. Voor een periode van 16 weken is hij de vervanger van Mathilde Meindersma-Matulessy, die om persoonlijke redenen tijdelijk het werk als raadslid niet kan uitoefenen.

Andere besluiten

Tijdens deze vergadering werd tevens een motie aangenomen om de Culturele Stichting eenmalig een extra bijdrage van 17.500 euro te verlenen. Met dit bedrag organiseert de stichting een extra, gratis culturele activiteit voor alle inwoners om de magere culturele coronaperiode achter zich te laten.

Ook werd een motie van GroenLinks om niet-afbreekbare materialen bij evenementen in de gemeente te verbieden besproken. Hoewel er veel sympathie was voor deze motie, werd deze ingetrokken. Dit had te maken met de toezegging van burgemeester Van Hedel dat hij in gesprek gaat met organisatoren van lokale evenementen. Op basis hiervan komt hij met een advies aan de raad over hoe de strekking van de motie bereikt kan worden.