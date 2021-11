Bronckhorst zoekt kampioenen

GEM. BRONCKHORST – Ook dit jaar wil de gemeente Bronckhorst haar sportkampioenen huldigen. Ondanks dat wellicht verschillende kampioenschappen niet door konden gaan, wil de gemeente sporters die een kampioenschap behaalden graag in het zonnetje zetten.

Inwoners die een persoon of club kennen die het afgelopen jaar op sportief gebied kampioen is geworden, kunnen dit vóór 15 december doorgeven aan de gemeente. De huldiging is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 12 januari.

De huldiging van de kampioenen is een blijk van waardering van de gemeente aan haar inwoners voor hun bijzondere prestatie. Om geen kampioenen over te slaan, wordt de medewerking van inwoners gevraagd. Personen of clubs kunnen worden aangemeld als zij voldoen aan een aantal voorwaarden. De kampioen komt uit Bronckhorst, heeft een eerste, tweede of derde prijs behaald tijdens een nationaal, Europees of wereldkampioenschap, dat erkend is door een (landelijke) bond. De prestatie moet verricht zijn door de persoon of club zelf, de eigenaar van bijvoorbeeld een rashond of bijzondere vogel komt niet in aanmerking. Een kampioen aanmelden kan via www.bronckhorst.nl/kampioen.