Boek: Komt een man bij de gemeente

VELP – Bezuinigingsstrateeg Arie Teeuw uit Velp heeft de afgelopen jaren meer dan 40 gemeenten helpen bezuinigen, voor samen in totaal ruim 150 miljoen. In alle gevallen haalbare bezuinigingen met minstens de omvang van het met het gemeentebestuur afgesproken bedrag. Het geheim van zijn succes onthult Teeuw in het boek dat hij hierover schreef, getiteld ‘Komt een man bij de gemeente’. Hij omschrijft zichzelf als ‘een forse, krachtige man met blije grijze krullen’, die het stadhuis van Burgerstad binnenstapt. Drie maanden later trekt hij de deur achter zich dicht, nadat hij voor 7 miljoen aan haalbare bezuinigingen op tafel heeft gelegd. De gemeenteraad zal daar 5 miljoen euro uit kiezen. Hoe hij dit voor elkaar kreeg, omschrijft Teeuw in ‘Komt een man bij de gemeente’, een boek dat volgens hem ook goed leesbaar is voor mensen die nog niet begrijpen hoe een gemeente werkt. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp.