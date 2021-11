Bloemlegging bij Bevrijdingsmonument Loenen

LOENEN – Zondag 14 november is het in Groot-Brittannië Remembrance Day. Op die dag worden de doden herdacht uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar worden op die dag door de Eerbeekse-Loenense Commissie ‘Ontvangst Bevrijders Veteranen’ bloemen gelegd bij het Bevrijdingsmonument bij het Dorpscentrum De Brink. Dit jaar zal dit plaatsvinden op zondagmorgen 14 november om 11.30 uur.

Voorafgaand aan de bloemlegging zal door leden van Scouting Loenen de Engelse vlag halfstok worden gehesen. Daarna zullen zij behulpzaam zijn bij de bloemlegging.

Na de plechtigheid wordt koffiegedronken in de zaal De Marke van De Brink. Om de kennis van de Eerbeekse en Loenense monumenten levendig te houden, zal aan de jeugd van Scouting uitleg gegeven worden over de historie. Tevens wordt gesproken over het eventueel bezoek van familieleden van Polar Bear Veteranen in april 2022.

De dorpen Eerbeek en Loenen zijn op maandag 16 april 1945 bevrijd door het C-squadron van het Reconnaissance Regiment van de Engelse 49th West Riding Polar Bear Infantry Division. Deze divisie was toen een onderdeel van het Canadese Leger. Ter herdenking van 65 jaar Bevrijding hebben de Veteranen van de “Polar Bears” voor het laatst op 9 mei 2010, als groep, Eerbeek en Loenen bezocht.

Belangstellenden worden uitgenodigd om de bijeenkomst op 14 november om 11.30 uur bij te wonen.