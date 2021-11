Bloemetjesactie De Kempers Loenen

LOENEN – De jeugdleden van de Loenense gymnastiekvereniging de Kempers gaan vrijdag 5 november tussen 15.30 en 17.30 uur het dorp in om plantjes te verkopen. Ook is er een verkooppunt bij de gymzaal aan de Kempe 45 in Loenen. Adriaan Blom zorgt voor mooie vossenbessen. Ze kosten 3 euro per stuk en 8 euro voor drie stuks. De opbrengst is bestemd voor leuke activiteiten in het jubileumjaar van de vereniging.