Bijeenkomsten ‘Wat houdt mij bezig’

VELP – In Ons Raadhuis in Velp gaat donderdag 2 december een serie bijeenkomsten van start onder de noemer ‘Wat houdt mij bezig’. Dit traject is geschikt voor mensen die veel nadenken en piekeren en zich bezighouden met vragen over de toekomst, hoe het leven eruit ziet als zij alleen komen te staan, de huidige tijd en dromen voor de toekomst. Wie hier iets mee wil doen, kan terecht in deze praatgroep, waarin de deelnemers aan de slag gaan met gedeelde ervaringen. Op donderdagmorgen 25 november is er om 10.00 uur een kennismakings- en informatiebijeenkomst in Ons Raadhuis, waarbij de begeleiders aanwezig zijn en een uitleg kunnen geven over de serie.

www.onsraadhuis.com