Bezinningsmail tijdens advent

REGIO – Gedurende de adventstijd elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst via e-mail. Marga Engelage, voormalig pastoraal werker van parochie HH. Twaalf Apostelen, en Eveline Struijk, predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken, gaan hiervoor zorgen.

“Een klein lichtje kan zoveel betekenen als het te donker wordt om je heen. Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak bij in. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven”, aldus Marga Engelage en Eveline Struijk.

Daarom sturen zij elke dag gedurende de adventstijd, van 28 november tot en met 6 januari, een bezinningsmail aan wie dat wil. Aanmelden hiervoor kan via een formulier op www.pkneibergen-rekken.nl of www.12apostelen.nl. Een e-mail sturen naar communicatie@12apostelen.nl, vermeld daarin naam en woonplaats. Wie afgelopen voorjaar ook de bezinningsmails naar Pasen heeft ontvangen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden en krijgt vanzelf weer bericht.