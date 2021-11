Bewoners brengen renovatie Borgh Keppel in beeld

ELLECOM – Hans en Miranda Baakman zijn de tijdelijke bewoners van boerderij Borgh Keppel in Ellecom. Deze boerderij op is onderdeel van Landgoed Middachten en is waarschijnlijk een van de oudste boerderijen van ons land. Op dit moment wordt de boerderij grondig gerenoveerd. Hans gunt iedereen via de website van de boerderij, Facebook en Instagram een inkijkje in het renovatieproces. Dit project wordt mogelijk gemaakt door Middachten, bouwbedrijf Hoffman en de gemeente Rheden.

De meeste mensen denken bij Landgoed Middachten waarschijnlijk allereerst aan het karakteristieke kasteel en de tuinen. Maar ook een aantal boerderijen, die nog altijd in bedrijf zijn, maakt deel uit van dit landgoed. Een van deze boerderijen is Borgh Keppel. “Waarschijnlijk is dit een van de oudste boerderijen van Nederland”, vertelt Hans, die samen met Miranda sinds anderhalf jaar op het landgoed woont.

De geschiedenis van dit Rijksmonument gaat terug tot de 15e eeuw. De boerderij is gezichtsbepalend voor de entree van de Eikenstraat in Ellecom. Borgh Keppel is gelegen op een zeer oude bouwplaats, waarvan al in de 15de eeuw melding wordt gemaakt. Sinds het jaar 1670 behoort de boerderij tot Landgoed Middachten.

Verhalen

Hans en Miranda verhuisden van het stadse leven in Zutphen naar het rustige Ellecom. “We hadden ons huis in Zutphen verkocht en vonden niet gelijk een nieuwe woonruimte”, vertelt Hans. Via een bevriende rentmeester van Middachten, Age Fennema, kon het paar tijdelijk de monumentale boerderij huren op het landgoed. Sindsdien genieten de twee van het buitenleven op de bijzondere plek.

Dat ze wonen op een bijzondere historische locatie merken ze regelmatig. “Laatst belde er een voormalig bewoner aan die hier vroeger had nog gespeeld. Toen hij binnen keek, kwamen er veel verhalen boven”, vertelt Miranda. Ook op social media merken ze dat de monumentale boerderij veel herinneringen bovenhaalt. “We kwamen in contact met een boer die hier ooit heeft gewoond en hij wist nog veel mooie verhalen te vertellen.”

Achterstallig onderhoud

De eeuwenoude boerderij heeft wel behoorlijk wat achterstallig onderhoud, forse subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een schenking van het Prins Bernard Cultuurfonds, kan de eigenaar van Landgoed Middachten de boerderij in oude staat herstellen en renoveren. Age Fennema, de rentmeester van landgoed Middachten, legt uit wat de plannen met de mooie historische plek zijn. “Er is achterstallig onderhoud, dat wordt aangepakt. Het rieten dak wordt vervangen en de dakpannen worden in de originele blauwe kleur teruggebracht. Ook op het gebied van wooncomfort is er nog veel te winnen. De woning wordt volledig geïsoleerd.”

40 wespennesten

Nu het monument grondig verbouwd gaat worden, wil Hans de vorderingen en verhalen graag met iedereen delen die het leuk vindt. “Ik ga elke dag snapshots maken van wat hier gebeurt. Niet alleen de steigers, maar ook de verhalen erachter.” Hans gaat regelmatig even kijken bij de bouwvakkers. Dit levert regelmatig bijzondere vondsten op. “Laatst kwamen we wel 40 wespennesten tegen, erg bijzonder.” Ook heeft hij al volop ideeën om meer dan alleen de verbouwing in beeld te brengen. “ Een gesprek met een historicus of een interview met een voormalige bewoner staan zeker op de planning.”

De renovatie en alles wat daar bij komt kijken is via verschillende kanalen te volgen de eigen website, www.borgh-keppel.nl, Instagram: @borgh_keppel en Facebook: @borghkeppel