Basketbal bij WIK Rheden

RHEDEN/DIEREN – Sportvereniging WIK Rheden verzorgt basketbaltrainingen in zowel Rheden als Dieren. Basketbal is een leuke en dynamische sport voor jong en oud. Deelnemers aan de trainingen bij WIK leren eerst de basisvaardigheden, zoals dribbelen, schieten, passen, de lay-up en verdedigen. Later komen de complexere skills aan bod. Daarnaast worden korte wedstrijdjes en partijtjes gespeeld, ook tegen teams uit de regio. De trainingen zijn op woensdagmiddag in de Hangmat in Rheden en vrijdagmiddag in Dieren. De actuele lestijden zijn te vinden op www.wikrheden.nl. Aanmelden voor een proefles kan via secretariaat.wikrheden@gmail.com.