Bach-cantates in Martinikerk

DOESBURG – Op uitnodiging van StiDoMu verzorgt het Luthers Bach Ensemble zondag 14 november een concert in de Martinikerk in Doesburg. Op het programma staan drie beroemde cantates van Bach.

Bach schreef meer dan 300 vooral kerkelijke cantates, die tijdens de kerkdienst werden gebruikt. Het Luthers Bach Ensemble uit Groningen voert deze uit op een wijze die past bij hun passie voor deze muziek: professioneel, dramatisch en expressief. In Doesburg staan op het programma: Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140), Herr Christ, der einge Gottessohn (BWV 96) en Wachet! betet! betet! wachet! ( BWV 70). Er is vocale medewerkering van sopraan Kristen Witmer, altus Gerben van der Werf, tenor William Knight en bas Marc Pantus.

Het Luthers Bach Ensemble werd in 2006 opgericht vanuit de wens Bachcantates ten gehore te brengen op basis van de authentieke uitvoeringspraktijk. Het ensemble stelt zich ten doel het publiek te betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de barokmuziek, bijvoorbeeld door (semi-)scenische uitvoeringen.

Kaarten voor dit concert kosten 27,50 euro per stuk en alleen te bestellen via www.stidomu.nl. Het concert begint om 15.30 uur.

