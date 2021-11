Auto ramt woning in Doesburg

DOESBURG – Op de Goudenregenstraat in Doesburg is maandagochtend 1 november rond 9.50 uur een auto tegen een woning aan gereden. De bestuurder reed richting de kruising met de Magnolialaan en wilde met de bocht mee naar links. Tijdens het insturen nam de auto de binnenbocht en de bestuurder zag daarbij een tegemoetkomende auto over het hoofd. Hij moest uitwijken, knalde over de stoep, door de heg, over een boompje en tegen de gevel van een hoekwoning.

Na het ongeval kwam de politie ter plaatse en werd de brandweer ingeschakeld om de schade aan de woning op te nemen. De woning heeft schade opgelopen doordat de auto tegen de woning aan was geknald. In de muur onder het kozijn is een aantal stenen naar binnen geramd en er zitten scheuren in de muur. Ook de auto raakte beschadigd en zal nagekeken moeten worden door een garage. Niemand raakte gewond bij het ongeval.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink