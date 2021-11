Ammonieten in Geologisch Museum

VELP – Het Gelders Geologisch Museum in Velp heeft een tentoonstelling ingericht over het leven en de dood van ammonieten, zeer bijzondere zee-weekdieren. Deze onderklasse van de inktvissen leefde honderden miljoenen jaren geleden, maar spreekt nog steeds tot de verbeelding. Het dier kon kleiner dan een centimeter zijn, maar ook groter dan 2,5 meter. Ammonieten kwamen in alle zeeën van de wereld voor. Dit weten we, omdat de schelpen waarin ze leefden, vaak zeer goed gefossiliseerd teruggevonden zijn. Deze collectie is te zien in het museum aan de Parkstraat 32 in Velp.

www.geologischmuseum.nl