Alyde Touwen nieuwe dirigent van Vrouwenkoor Phoenix

BRUMMEN – Vrouwenkoor Phoenix heeft een nieuwe dirigent. Het Brummense koor voelt zich gezegend met de zeer enthousiaste en ervaren Alyde Touwen uit Eefde.

Toen de vorige dirigent aangaf zich door persoonlijke omstandigheden toch meer te willen richten op arrangeren, was dat flink schrikken voor het koor. Bestuurslid Louise van Schaik vertelt: “Een goede dirigent vinden in deze tijd is erg lastig. Alyde Touwen meldde zich echter al snel. We waren ontzettend blij dat ze in ieder geval de eerste weken onze ad interim wilde zijn en daarna zouden we van beide kanten aangeven of het omgezet zou worden naar een contract.”

Het koor ging driftig aan de slag samen met Alyde en al snel bleek het van beide kanten goed te klikken. Er werd fanatiek gerepeteerd, met veel technische aanwijzingen en daarnaast ook gezelligheid. Louise: “Wat een energie kwam er al snel terug, dat hadden we gemist de afgelopen tijd. De koorleden reageerden enthousiast en de repetitieavonden werden goed bezocht, dat zegt genoeg.”

Sociaal beroep

Alyde Touwen mocht dan ook zeker blijven en dat doet ze graag. Muziek is voor Touwen geen doel op zich, maar een middel tot ontmoeting. “Daarom heb ik ook jaren geleden de ommezwaai gemaakt van het werken als klassiek zangeres en het geven van concerten naar het dirigeren van koren, wat een veel socialer beroep is”, legt ze uit. Alyde is enthousiast over Phoenix: “Het is een gezellig koor met een goede sfeer en veel ervaring. De zangeressen staan open voor aanwijzingen of veranderingen en daarmee zijn ze dus coöperatief en denken mee. Wat ik nu eerst wil inbrengen is het weer lekker gaan zingen, lef hebben, want dat is de afgelopen tijd wat weggezakt. Ik heb het idee dat er open gecommuniceerd wordt met elkaar, het is erg transparant, dat waardeer ik erg.”

Mezzosopranen gezocht

Alyde Touwen zou er nog heel graag een paar koorleden bij hebben voor Phoenix en doet gelijk een oproep aan vrouwen om ook bij het koor te komen zingen. “Vooral mezzosopranen zijn welkom. Kom gerust een paar keer meedoen om te kijken of het iets voor je is. Ik werd hartelijk ontvangen, dus dat zal vast bij iedereen zo zijn”, besluit ze lachend. Iedere donderdag repeteert het vrouwenkoor in het gebouw van Plein 5 in Brummen om 20.00 uur.

www.vrouwenkoorphoenix.nl