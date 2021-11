Activiteiten voor ouderen in Klarenbeek

KLARENBEEK – Klarenbeekse ouderen kunnen elkaar iedere woensdagochtend ontmoeten in het MFC in Klarenbeek en een spelletje doen onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Onlangs stonden de tafels weer klaar voor de lunch. Dit keer werden de gasten verwend met heerlijke verse soep met broodjes en een echt sinterklaastoetje. De volgende lunch vindt plaats op 16 februari. Hiervoor kan men zich opgeven via tel. 06-12260021 of inloop@mfcklarenbeek.nl.

Door de nieuwe maatregelen zijn mensen meer alleen. Voor mensen die behoefte hebben om vrienden en familie vaker te zien en te spreken of samen iets doen kan De Compaan uitkomst bieden. Mens en Welzijn Voorst hier tijdens de koffieochtend uitleg geven. “De Compaan is een tablet, speciaal voor ouderen en mensen zonder digitale ervaring”, vertelt Lianne Zeisseink van Mens en Welzijn Voorst. Geïnteresseerden kunnen de Compaan nu twee maanden gratis proberen. Neem hiervoor contact op met Mens en Welzijn Voorst, tel. 0571-279090 of info@mensenwelzijn.nl.

Koffieochtend-activiteiten zijn er op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur. Woensdag 8 december staat in het teken van Sinterklaas, met chocolademelk en speculaas. De puzzelruilbeurs die gepland stond voor woensdag 15 december wordt verzet naar het nieuwe jaar. Woensdag 22 december vindt er een extra koffieochtend plaats met kerstmuziek. “Zo blijft Klarenbeek met elkaar in verbinding en zorgen we voor elkaar. Hierdoor vallen minder mensen buiten de boot”, aldus dorpscontactpersoon Marente Bouwman.