Actie van SLG voor vogelbosjes

REGIO – Na een succesvolle actie voor meer vogelbosjes op de Veluwe, start Stichting Landschapsbeheer Gelderland ook een actie in de Regio Achterhoek. Iedereen die een hoekje over heeft, kan vogels helpen door besdragende struiken aan te planten.

In de herfst en de winter eten sommige vogels en dieren de bessen van struiken en bomen. Deze vogels kunnen worden geholpen door het aanplanten van vogelbosjes. Dat zijn bosjes met vooral besdragende struiken, zoals meidoorn, kardinaalsmuts, lijsterbes en Gelderse roos. Vogelbosjes zijn vaak te vinden op het erf, maar kunnen ook prima een plekje krijgen in dorpen en steden.

Boeren, burgers en buitenlui in de regio Achterhoek kunnen deze vogelbosjes aanplanten op overhoekjes: stukjes land die op dit moment braak liggen. Dat kan in het buitengebied zijn, maar ook in dorpen en steden liggen vaak stukje grond braak, zoals bij een bedrijventerrein of sportveld. De besdragende struiken trekken vogels aan. Met een streekeigen bosplantsoen worden stukjes natuur gecreëerd, die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2.

Wie ongeveer 500 vierkante meters grond ter beschikking heeft, kan dit gebruiken om een vogelbosje aan te leggen. De beplanting kost 0,40 euro per struik. Een adviseur van SLG bekijkt de aanvraag en stelt na goedkeuring het assortiment samen zodat het passend is in het landschap. De feestelijke uitdeeldag van de vogelbosjes in de Achterhoek is op 21 januari. Informatie, voorwaarden en een aanmeldformulier zijn te vinden op www. landschapsbeheergelderland.nl/actie-vogelbosjes.

Foto: Han Bouwmeester