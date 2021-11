Acht nieuwe erfgoedbegeleiders

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Acht vrijwillige rondleiders van Gelders Geologisch Museum, Kasteel Rosendael en De Dierense Sjoel hebben onlangs de titel ‘erfgoedbegeleider’ in de wacht gesleept. Met het certificaat van de training ‘Van rondleider naar begeleider’ op zak, zijn zij nu rondleider met een plus.

De erfgoedbegeleiders ontvangen groepen kinderen van de basisscholen voor actieve excursies, waarin de kinderen zélf op onderzoek gaan. Daarvoor hebben zij speciale lessen ontwikkeld, in samenwerking met een erfgoedontwikkelaar.

Door het project ‘Reizen in de Tijd’ is erfgoededucatie toegankelijk voor de leerlingen van álle basisscholen in de gemeenten Rheden Rozendaal. ‘Reizen in de Tijd’ wordt mogelijk gemaakt door Cultuurbedrijf RIQQ, Gemeente Rheden en Rozendaal, Fonds voor Cultuurparticipatie, Erfgoed Gelderland, Cultuur Oost.

Foto: De nieuwe educatief begeleiders van het Gelders Geologisch Museum, Kasteel Rosendael en Erfgoed Gelderland, samen met trainer Jolijn Rietbergen