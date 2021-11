Aanmelden voor Kersttas

RHEDEN/ROZENDAAL – De kerken in Rheden en Rozendaal organiseren in samenwerking met Stichting STRAK ook dit jaar weer de Actie Kersttas. Mensen die van het minimum inkomen moeten leven, krijgen een kerstpakket met allerhande bruikbare etenswaren. Dit jaar is gekozen voor een vooraf ingepakte doos. Helaas zal er geen inzameling van boodschappen plaatsvinden. De stichting vraagt dan ook om een financiële donatie, in plaats van boodschappen. Mensen die deze actie een warm hart toedragen, kunnen hun bijdrage overmaken op rekeningnummer NL82ABNA0503231592 tnv Stichting Strak.

Vrijwilligers van de kerken, Diaconieën en Stichting STRAK werken samen aan de organisatie en het uitreiken van 450 gevulde pakketten. Mensen met een minimum inkomen, die moeite hebben in december de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen zich vóór 15 november aanmelden voor een kerstpakket. Alléén aanmeldingen via het aanmeldformulier op de website www.stichtingstrak.nl worden in behandeling genomen.

In de eerste week van december krijgen aanmelders bericht of zij in aanmerking komt voor een pakket. Gezien de vaak vele aanmeldingen kan niet iedereen van een kerstpakket worden voorzien.

