Aandacht voor vluchtelingenproblematiek

DOESBURG – De vluchtelingenproblematiek in Europa is al jaren een belangrijk onderwerp. Om hier nog eens aandacht voor te vragen, heeft de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (PGAD) twee grote spandoeken opgehangen aan de Martinikerk, met hierop 9000 namen van vluchtelingen. Het aantal dat Nederland had toegezegd te zullen opnemen. Hiervan zijn er zo’n 2100 blauw gekleurd, de ‘happy few’ die werkelijk een nieuw bestaan op kunnen bouwen in Nederland. De rest verblijft nog steeds in kampen in Griekenland en Turkije. PGAD: ”Wij vinden het schrijnend dat de nationale overheden, waaronder onze eigen overheid, zich niet houden aan de beloftes en afspraken die ze zelf gemaakt hebben. Het gevolg is dat er heel veel mensen – en vooral kinderen – genegeerd en gemarginaliseerd worden.” Met deze actie krijgen deze mensen een identiteit.

Foto: Hanny ten Dolle