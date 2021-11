7500 Bolletjes de grond in

EERBEEK – Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek organiseerde, zoals al vele jaren, weer een actie om krokusbollen te planten. Alle vijf de Eerbeekse basisscholen deden mee, sommige zelfs met twee groepen. Onder een stralend herfstzonnetje kwamen de kinderen met hun leerkrachten lopend of op de fiets naar het speelveldje aan de Werfakkerweg. De imkersvereniging had daar al scheppen en bolletjes klaarstaan voor de 180 kinderen die meededen aan deze actie. De zeven groepen gingen elk op pad met een imker, die hen begeleidde naar tevoren uitgezette stukken berm langs de spoorlijn. In totaal gingen 7500 bollen de grond in en kregen de kinderen allemaal nog een doosje met een aantal bolletjes voor thuis mee als presentje van de Imkersvereniging Eensgezindheid. Alles bij elkaar was het een geslaagde actie om de scholieren iets te kunnen vertellen over het nut van bijen en zoals een leerling zei: “Lekker buiten is beter dan rekenen.”