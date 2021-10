Zwembad Den Helder als vanouds geopend

DOESBURG – “Het kan en mag allemaal weer!” Manager Alex Walter van zwembad Den Helder in Doesburg is dolblij dat hij weer zonder beperkingen zwemmers mag ontvangen.

“Langzaam maar zeker weten bezoekers ons zwembad weer te vinden, maar we merken dat het op sommige momenten nog rustiger blijft dan we gewend zijn”, vertelt Alex Walter. “Met name ouderen weten nog niet precies dat het zwembad weer als vanouds geopend is, zonder beperkingen.”

Het bad is sinds zaterdag 25 september weer voor iedereen toegankelijk. De zwemlessen draaien alweer volop, maar nu zijn ook de recreatieve zwemmers weer welkom, evenals deelnemers aan de aquasportgroepen. Reserveren is niet meer nodig en er is geen beperking meer aan het aantal zwemmers dat tegelijk het bad in mag. De douches en toiletten zijn weer geopend. Alleen voor het gebruik van de horeca is registratie nodig. “Kortom, er staat u niets meer in de weg om te komen zwemmen”, aldus Alex Walter.

Vanaf 1 september is het mogelijk om via mijn.zwembaddoesburg.nl vooraf al een entreekaartje te kopen. Het zwembad heeft hiervoor een nieuw registratiesysteem geactiveerd, genaamd De Dataduiker. Het is mogelijk om waarde over te laten zetten van het oude naar het nieuwe systeem. Wie nog in bezit is van een oude pas (het zwarte kokertje), kan dit nog tot uiterlijk 1 november regelen in het zwembad.

www.zwembaddoesburg.nl