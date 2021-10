Zomerafsluiting binnenstad voorbij

DOESBURG – Het kernwinkelgebied in de binnenstad van Doesburg is sinds 1 oktober op doordeweekse dagen weer toegankelijk voor auto’s en fietsers. Het gebied was in de zomerperiode afgesloten voor deze weggebruikers. Deze afsluiting blijft van kracht in de weekenden: van vrijdag 11.00 tot zondag 18.00 uur. De tijdelijke fietsenstalling op de markt is verwijderd.