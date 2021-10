Werkgroep Bijenlint Dieren zoekt hulp

DIEREN – De werkgroep Bijenlint Dieren is op zoek naar versterking. De werkgroep streeft ernaar om stukjes openbaar groen om te vormen tot bij-vriendelijke plekken. Onder andere door het inzaaien van bloemen en het aanbrengen van nestgelegenheid. De leden van de werkgroep doen dit samen met de gemeente. Daarnaast is het doel om, door het aanleggen van een bijenlint, bewustzijn te creëren bij mensen en hen aan te sporen ook een steentje bij te dragen. Dit kan door in eigen tuin of balkon bij- of vlindervriendelijke planten en/of nestgelegenheid te maken.

De hoeveelheid insecten, waaronder bestuivers als vlinders en bijen, is de laatste decennia met 70 procent afgenomen. Dit komt onder andere door verstening, steeds giftiger bestrijdingsmiddelen en het verdwijnen van bloemen, voedsel voor vele insecten. De teruggang vormt een bedreiging voor insecteneters zoals zangvogels en egels, maar ook voor de agrarische sector, die afhankelijk is van bestuivende insecten. En uiteindelijk dus ook voor de mens.

De werkgroep is uitgedund tot nog maar twee mensen en zij zoeken versterking. Mensen die belangstelling hebben zich aan te sluiten, kunnen contact opnemen met Claudia of Rob via bijenlintdieren@gmail.com. Zij staan zaterdag 9 oktober tijdens de duurzaamheidsmarkt met een standje in de bibliotheek in Dieren.