Werk van Kunstkring in Plein Vijf

BRUMMEN – Kunstkring Brummen heeft sinds kort een vaste expositieplek in de grote zaal en een vitrine in de hal van Plein Vijf in Brummen ter beschikking gekregen. Elke twee maanden is er ander werk zien. Tot november is er een groepsexpositie van de 24 leden van de Kunstkring, met heel divers werk in verschillende disciplines. In de map bij de vitrinekast is meer informatie te vinden over de kunstenaars en hun werk. De expositie is iedere dag tussen 11.30 en 13.30 uur vrij te bezichtigen. Wie op een ander moment wil komen, kan even bellen met Plein Vijf om een geschikt moment te plannen.