Warme seizoensopening bij SC Doesburg

DOESBURG – Onder het motto ‘Samen één bij Sportclub Doesburg’ werd het voetbalseizoen 2021-2022 officieel geopend. De vrijdagavond 24 september begon met de onthulling van de beeltenis en een quote ‘Komt goed, wordt geregeld’, van Harrie van Ussen door voorzitter Christiaan Bruins, in aanwezigheid van de nabestaanden van de in april overleden verzorger van de voetbalclub. De quote is vastgelegd op de deur van de medische ruimte.

Daarna was er een ingelaste training van de afdeling Walking Football (65+) met vele deelnemers. Rond 20.00 uur gaf toernooileider Joop Tankink het startsein voor het mixtoernooi met de sportieve deelname van de damesteams Ladies en Diva’s. Het laatste onderdeel van de avond was een gezellig samenzijn. Na vele maanden konden de leden weer bij elkaar zijn en dat werd gevierd. Tijdens het samenzijn is er een verloting gehouden waarvan de prijzen zijn gesponsord door Bennies Barbershop, Mecking Sport en de sponsorcommissie.

De jeugd werkte op de zaterdag de reguliere voetbalwedstrijden af. Daarnaast werden er verschillende activiteiten gedaan. Presentator Gerard de Meij introduceerde vol enthousiasme de aanwezige jonge spelers tijdens de teampresentatie. Staand op de speciaal voor hen uitgerolde rode loper werd de toekomst van de vereniging voorgesteld aan alle aanwezigen.

De spelers van het eerste elftal gaven het goede voorbeeld met een voetbalclinic. Onder leiding van aanvoerder Wessel Wolsing werd er gewerkt aan de technische vaardigheden van de jongeren die vol overgave meededen. Later op de middag was er een gezamenlijke barbecue voor leiders en junioren.