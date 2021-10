Walk&Talk in Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Dinsdag 2 november is er van 9.30 tot 11.30 uur een Walk & Talk in de bibliotheek in Brummen. De Walk&Talk is een gratis netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Dit keer staan social media centraal. Deelnemers leren welke kanalen zij kunnen gebruiken bij het zoeken naar een baan en hoe zij online de juiste indruk wekken bij aanbieders van werk.

