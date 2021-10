Wadi’s in Daalhuizen houden Velp droog

VELP – Door het leeg laten lopen van een tankwagen hebben wethouder Marc Budel en ‘buurvrouw’ Marga Snellenburg donderdagmiddag 14 oktober het nieuwe afwateringssysteem in park Daalhuizen in Velp getest. Het park is opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor de afvoer van overtollig regenwater.

Toen zo’n tien jaar geleden werd besloten de stoplichten aan de Arnhemsestraat te vervangen door een rotonde, kwam het balletje aan het rollen. Toen de weg toch afgesloten moest worden, werden ook meteen de riolering en wegverharding van de Arnhemsestraatweg, Nordlaan en Daalhuizerweg aangepakt. En als er dan toch gewerkt wordt, kan ook meteen de Daalhuizerweg wel van het regenwater worden afgekoppeld van de riolering.

En dat is wat er nu is gebeurd. In het park zijn vier wadi’s aangelegd, die bij heftige buien het regenwater gaan opvangen. Hiervoor is een afwateringssysteem aangelegd. De capaciteit hiervan is zo groot, dat niet alleen de Daalhuizerweg, maar ook het water van de componistenbuurt kan worden opgevangen. Een deel van deze straten is al afgekoppeld. De rioolputjes in een deel van de wijk zijn afgesloten, zodat regenwater niet langer in het riool belandt. “Kijk, het water stroomt vanaf de Mozartlaan en Beethovenlaan via de geul met keitjes het park binnen”, zegt projectleider Bart Schellevis van de gemeente Rheden. “In de wadi’s zakt het dan de bodem in. Blijft er dan nóg water over, dan stroomt dit in de vijver van de familie Snellenburg, die naast het park ligt. Dit voorkomt wateroverlast in de lager gelegen delen van Velp.”

Overigens zijn er niet alleen dit soort technische voorzieningen aangebracht in het park. Er staat nu een nieuw hek rondom het park en de oorspronkelijke hoofdingang is in ere hersteld. De paden zijn verlegd en er is een nieuw pad aangelegd, zodat wandelaars nu een rondje door het park kunnen lopen. Het gras is ingezaaid met een kruidenrijk bloemenmengsel, goed voor de biodiversiteit.

Aan wethouder Marc Budel de eer om het park te openen, samen met Marga Snellenburg van het naastgelegen landgoed Dordtwijck. De wethouder sprak daarbij een woord van dank uit aan de omwonenden, die het park in de loop der jaren hebben beschermd tegen herontwikkeling. Hij hoopt dat het park in de toekomst niet alleen een plek wordt om snel even de hond uit te laten, maar ook om ommetje te maken en elkaar te ontmoeten.

De komende maanden wordt het kunstwerk Blau Himmelhoch van kunstenaar Niek de Jong nog opgeknapt en een stukje verplaatst richting Arnhemsestraatweg. Het geld daarvoor is er al. Daarnaast zijn er nog plannen om de contouren van het voormalig landhuis zichtbaar te maken en de oorspronkelijke zichtlijnen te herstellen. Ook moeten er nog zitbankjes komen en bordjes bij de monumentale bomen die in het park staan. Hiervoor is echter nog geen budget, dus dat komt later. Budel hoopt dat hiervoor subsidies te vinden zijn.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Wethouder Marc Budel en Marga Snellenburg openen de tankauto om 40 kuub grondwater park Daalhuizen in te laten stromen

Foto: Via gootjes wordt overtollig regenwater park Daalhuizen in geleid