Vv Oeken bedankt sponsorcollectief De Overkant

OEKEN – In het weekend dat vv Oeken haar 93e verjaardag vierde, was het ook tijd om de sponsoren van het sponsorcollectief De Overkant te bedanken.

In dit collectief leveren verschillende sponsoren samen een bijdrage aan een uniforme uitstraling van alle jeugdteams en het bijbehorende kader van trainers en leiders. Het sponsorcollectief draagt, naast hoofdsponsor van de jeugd 123inkt.nl, bij in de kosten voor wedstrijdtenue, trainingspak en voetbaltas voor alle jeugdspelers. Daarnaast worden vanuit het sponsorcollectief aanvullende zaken ten behoeve van de jeugd aangeschaft.

Roy Jurriens was aanwezig namens sponsorzaken en voorzitter Emile Jager bedankte met een bos bloemen de aanwezige delegatie voor de sponsoring. In het sponsorcollectief nemen inmiddels de volgende acht sponsoren deel: Terranova, In Audit, Mascha Tjakkes, AL HR Support, Wouter Pasman, CROP, Salvique en Coffee first. Helaas konden door de weersomstandigheden de winnaars van de ballonwedstrijd niet de lucht in, maar de winnaars krijgen zo snel mogelijk bericht over een alternatieve datum.