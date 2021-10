Vrouwen van Nu over Tibet

EERBEEK – Maandag 25 oktober om 19.30 uur start de afdelingsavond van Vrouwen van Nu in Eerbeek. Aanwezigen kunnen genieten van een diapresentatie over Tibet door Marin Idema. Hij laat de bezoekers kennismaken met de bijzondere Tibetaanse cultuur en laat beelden zien van het indrukwekkend hoge berglandschap. De bijeenkomst wordt gehouden in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Gasten zijn welkom. Entree is 5 euro.