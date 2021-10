Vrijmetselaarsloge ‘Het Gulden Vlies’ opent haar deuren

VELP – Vrijmetselaarsloge Het Gulden Vlies in Velp opent op donderdag 21 oktober de deuren voor belangstellenden. Op deze avond geven de leden informatie over de Vrijmetselarij en is er ruim gelegenheid om vragen te stellen en rond te kijken. De aanwezige broeders zullen de bezoekers met open armen en vizier ontvangen. Daarnaast geeft Broeder Paul Marselje op deze avond een lezing over de boeken van bestsellerauteur Dan Brown (www.marselje.nl/danbrown). In zijn lezing zal hij onder andere ingaan op de (on)waarheden in de boeken en wat die mysterieuze Vrijmetselarij nu eigenlijk is. Ook vertelt hij over het belang van het gebruik van symboliek binnen de Vrijmetselarij. De moderne Vrijmetselarij is een levensbeschouwelijke stroming die streeft naar verdieping van zelfkennis en werkt aan zelfontplooiing.Inloop is vanaf 19.30 uur, aanvang is 20.00 uur. Het adres is Arnhemsestraatweg 360 in Velp. De ingang is pal naast het viaduct en herkenbaar door een verlicht bord met passer en winkelhaak.

info.loge240@vrijmetselarij.nl