Vrijmarkt bij Speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – Zondag 24 oktober waren er nu eens geen spelende kinderen in de speeltuin Kindervreugd in Doesburg. De ruimte tussen alle leuke speeltoestellen was opgevuld met een veertigtal kramen, waar allerlei leuke spulletjes werden verkocht. Het was gelukkig heel mooi weer en dat was ook te merken aan het bezoekersaantal, het was lekker druk. Voor een kopje koffie of thee of een glaasje limonade en heerlijke frietjes kon men bij de kantine terecht. Leuk en lekker waren ook de poffertjes uit een heuse poffertjeskraam. Er werd druk gehandeld en onderhandeld en veel artikelen wisselden deze middag van eigenaar. De speeltuin Kindervreugd organiseert een vrijmarkt in het voor- en in het najaar.

Foto: Hanny ten Dolle