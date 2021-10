Vraag en aanbod vinden elkaar tijdens de Beursvloer

DOESBURG/RHEDEN – Een flink aantal verenigingen en stichtingen en andere georganiseerde inwonersinitiatieven uit de gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal doet sociaal zaken met het lokale bedrijfsleven op de Beursvloer op maandagavond 1 november. Er is nog plek voor zowel organisaties als voor ondernemers.

Op de beursvloer in Loc17 in Doesburg gebeuren in een dynamisch uurtje leuke dingen. Hoekmannen en -vrouwen brengen tussen 18.00 en 19.00 uur zoveel mogelijk vragende organisaties in contact met maatschappelijk betrokken ondernemers. Het lokale bedrijfsleven helpt met een gesloten beurs en biedt materialen, advies, expertise, menskracht en middelen, zodat deze organisaties weer versterkt verder kunnen. Tijdens de vorige editie van de Beursvloer kon notaris Jeroen te Lindert bijna zestig matches bekrachtigen met een overeenkomstje. De Doesburg Rhedense Uitdaging hoopt met de Beursvloer dit aantal matches opnieuw te kunnen bereiken.

Een aantal organisaties heeft zich al aangemeld met een specifieke vraag. Ze zijn bijvoorbeeld op zoek naar materialen: hout voor een afdakje of attenties voor deelnemers tijdens Kerst en als een bedankje voor vrijwilligers. Op het gebied van advies en expertise wordt gezocht naar pr-hulp, advies over fondsen werven en workshops voor vrijwilligers. Er wordt mankracht gevraagd voor bijvoorbeeld een seniorenactiviteit en gezocht naar werknemers die vrijwilligerswerk mogen doen in de aanloop naar hun pensioen. Andere organisaties zoeken weer een adres voor verzorgen van printwerk, locaties voor hun activeringsactiviteit en bijeenkomsten en een tijdelijke container.

Een andere andere kant staat het bedrijfsleven dat flink wat te bieden heeft. Bijvoorbeeld een busje voor een uitje, marketingadvies, bouwmateriaal en ict-opdrachten uitgevoerd door studenten. Bedrijven die ook van meerwaarde willen zijn tijdens de beursvloer, kunnen zich nog steeds aanmelden en hun aanbod doorgeven. Ook organisaties kunnen nog op de deelnemerslijst worden gezet met een zo’n concreet mogelijk vraag. Dit kan bij Maud van Braam van Doesburg Rhedense Uitdaging via secretariaat@doesburgrhedenseuitdaging.nl of tel. 06-36324778.

Het programma op 1 november begint om 17.30 uur met een kopje soep, van 18.00 tot 19.00 uur is het match-time op de beursvloer met naderhand de gelegenheid om te netwerken met een hapje in de hand. De beursvloer vindt plaats in Loc17 aan de Turfhaven 1 te Doesburg.