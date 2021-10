Voortbestaan van Loense Moandag komt in gevaar

LOENEN – Na dertig jaar dreigt de Loenense Pony- en paardenjaarmarkt, dat later Loense Moandag werd, verloren te gaan. Twee jaar is Loenen verstoken gebleven van het grootste evenement op de eerste maandag van augustus in deze regio. Vanwege corona kon de Loense Moandag niet doorgaan, maar nu dreigt er ook een kink in de kabel te komen voor het evenement, dat alvast voor maandag 1 augustus volgend jaar gepland staat. Er zijn problemen met de bezetting van het bestuur. Enkele bestuursleden vinden het wegens hun leeftijd welletjes en gaan er een punt achter zetten. Pogingen om nieuwe bestuursleden te werven hebben (nog) geen succes gehad.

Voorzitter Ap Gorsseling stond in 1990 aan de wieg van ‘de Paardenmarkt’ zoals het evenement nog vaak kortweg wordt genoemd. In dat jaar was er een commissie Loenen Vooruit van horecamensen die wat meer reuring in het dorp wilden hebben. Luc Hagen van Den Eikenboom wist Gorsseling te strikken voor de organisatie van een paardenmarkt. Samen met enkele paardenliefhebbers werd een markt opgezet in het centrum van Loenen en bij Den Eikenboom. Jaar op jaar werd de markt groter. Op het laatst waren er zo’n 170 kramen. Steeds meer straten werden bij de markt gevoegd en er kwamen meer activiteiten bij. Het was ieder jaar een grote klus om de organisatie rond te krijgen. Er waren naast het bestuur zo’n veertig vrijwilligers nodig om bij de drukke doorgaande wegen ook de paarden en pony’s veilig op de weide te krijgen bij Den Eikenboom.

Teleurstelling

Na enige jaren wilde Gorsseling een stapje terugdoen en zocht een opvolger. Dit lukte aanvankelijk wel, maar het ging faliekant mis toen de gemeente een lange reeks van veiligheidsvoorschriften invoerde. Het nieuwe bestuur zag dit niet zitten, gooide de handdoek in de ring en stopte zonder overleg met de teruggetreden bestuursleden met de organisatie.

Groot was de teleurstelling van Gorsseling, maar ook van Theo Modderkolk en anderen, dat alles plots werd opgeheven. “Het was voor ons een mokerslag”, vertelt Gorsseling. “Zonder met ons te praten werd alles afgezegd en de kas verdeeld naar goede doelen. Er kwamen veel protesten uit het dorp. We hebben toen alles op alles gezet om toch weer een jaarmarkt op te kunnen zetten. We kregen erg veel medewerking en zo konden we in 2015 weer en jaarmarkt houden. Nu niet meer bij Den Eikenboom, maar bij De Brink. We kregen de medewerking van de gemeente om de wegen in hartje Loenen af te sluiten.

Er waren geen paarden meer, maar alleen pony’s op het kostersweitje bij de Brink. Het verhuur van de kramen hebben we toen uitbesteed aan een bedrijf. Dat scheelde veel werk. Er werd me gevraagd weer voorzitter te worden. We gingen het evenement Loense Moandag noemen. Het werd een enorm succes. We kregen meer dan 25.000 bezoekers.”

Jongere personen

Gorsseling is 72 jaar en is van mening dat jongere personen de kar moeten gaan trekken. “Een drietal bestuursleden is al wat ouder. Die willen graag opstappen. Ook moeten we nog vervanging hebben in de vorm van een technisch persoon, voor Theo Modderkolk die ons helaas is ontvallen. We kregen wel aanvulling van Wanda Zilvold (32 jaar) en Sandra Onderstal (34 jaar), maar dat is niet voldoende. We zoeken vooral een nieuwe voorzitter die er plezier in heeft om het evenement te organiseren. Ik wil nog wel als vrijwilliger doorgaan, maar na zoveel jaren als voorzitter vind ik het genoeg.”

De nieuwe bestuursleden hebben al wel ideeën om wat nieuws te brengen op de jaarmarkt. Sandra Onderstel vertelt dat de demonstratie met honden vorig jaar een groot succes is geweest. Samen met Wanda wil zij graag weer een kleindierenmarkt opzetten. Als dit mag, gaat zij er zeker mee aan de slag, omdat kinderen dit erg leuk vinden. De voorzitter denkt dat er nog wel meer nieuwe elementen aan de markt kunnen worden toegevoegd. Hij is er van overtuigd dat nieuwe bestuursleden goede bruikbare ideeën hebben. “Maar er moet worden gewaakt dat het geen braderie gaat worden, zoals er op vele plaatsen al is.”

Jammer

De scheidende voorzitter heeft al veel personen benaderd om zitting te nemen in het bestuur. Tot nu toe zonder succes. De oudere bestuursleden zijn vastbesloten om terug te treden. Gorsseling zegt: “Als we niemand vinden om mij op te volgen, is het gedaan met de Loense Moandag. Dat zou toch erg jammer zijn. De markt heeft in dertig jaar haar bestaansrecht bewezen.”

Personen die het bestuur van de Loense Moandag willen gaan versterken, kunnen mailen naar info@loensemoandag.nl of bellen naar tel. 055-5051022.

Bij de foto: De Loenense Pony’s en Paardenjaarmarkt bestaat al 30 jaar. Hierbij een kiekje uit de oude doos: het bestuur in 2000