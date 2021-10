Voorleeswedstrijd bij o.b.s. Oosterhuizen

OOSTERHUIZEN – Als afsluiting van de Kinderboekenweek hield de openbare basisschool Oosterhuizen haar jaarlijkse voorleeswedstrijd. Vier kinderen hadden zich geplaatst voor de finale en mochten voor de hele school voorlezen uit hun lievelingsboek. De jury, bestaande uit (oud-)leerkrachten en de directeur, had de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen. Uit de juryrapportage bleek dat de keuze van de boeken en het gebruik van een heldere voorleesstem doorslaggevend was. Er was lef voor nodig en een goede voorbereiding was noodzakelijk. Het niveauverschil was klein, maar toch was Owen van Veldhuizen nét iets beter dan Kaya Stans, Elisa van den Heuvel en Senan Striker. De gelukkige winnaar mag de wisselbeker mee naar huis nemen. Hij zal het komende jaar pronken in huize van Veldhuizen.