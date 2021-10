EERBEEK – Dansers die eens kennis willen maken met internationale dansen, zijn welkom bij volksdansvereniging Zarazan in Eerbeek. Belangstellenden mogen vrijblijvend eens komen proberen of de activiteiten van de vereniging iets voor hen zijn. Er wordt gedanst op woensdag- en donderdagmorgen, om 10.00 uur in de Schuure aan de Kanaalweg in Eerbeek.

Jacqueline Tempessy, tel. 06-30439931