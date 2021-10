Voetbalvereniging Oeken viert Oktoberfest en voetbaltoernooi groots

BRUMMEN – Het is inmiddels een traditie geworden. Al sinds 2013 organiseert vv Oeken een Oktoberfest voor al haar leden, supporters en vrijwilligers. Ook dit jaar was het weer uitermate gezellig op De Overkant in Brummen (Broek). Maar liefst bijna 200 bezoekers kwamen naar het sportpark, gekleed in dirndl-jurk of lederhosen. In samenwerking met clubcafé De Vroolijke Frans werd een typische Bayerse maaltijd geserveerd: Bratwurst mit Kartoffeln und Salat.

De organisatie was wederom in handen van De Derde Helft, een groep vrijwilligers binnen de voetbalvereniging die een paar keer per jaar activiteiten organiseert, die bijdragen aan het verenigingsgevoel en de saamhorigheid bevorderen, immers ‘vv Oeken is meer dan alleen voetbal’.

Op zondag werd het vv Oeken 6×6 toernooi gespeeld, dat na twee keer uitstel eindelijk door kon gaan. Maar liefst 26 teams namen deel en in drie pools werd er gestreden om de prijzen. Niet alleen Oeken-leden waren van de partij, veel vrienden en enthousiaste voetballiefhebbers uit Brummen, Zutphen (e.o) en zelfs uit Groningen stonden rond 10.00 uur gereed voor de aftrap. Voor velen was dit al een uitdaging op zich na het Oekense Oktoberfest de avond ervoor. Namens trouwe sponsor Fietsspecialist Ten Broek konden rond 15.00 uur de prijzen uitgereikt worden. Velen sloten het wederom zeer geslaagde 6×6 toernooi af met een welverdiend drankje op sportpark De Overkant.