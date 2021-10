Vlooienmarkt in de Dumpel

VELP – Zondag 10 oktober wordt er een grote Vlooienmarkt gehouden in de Dumpel in Velp. Er zijn veel snuisterijen, antiek, brocante, huisraad en kleding te koop. De markt is van 9.00 tot 16.00 uur. Entree is 3 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar hebben, onder begeleiding, gratis toegang.

De vlooienmarkt wordt georganiseerd door Animo vlooienmarkten.