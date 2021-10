Vijftig jaar kaarten in Theothorne

DIEREN – Kaartvereniging Theothorne bestond vorig jaar 50 jaar en dat werd onlangs alsnog gevierd met een gezellige middag met een koud en warm buffet in het thuishonk van de club. Weliswaar een jaar te laat, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd een mooie groepsfoto gemaakt, met vooraan een van de leden die al vanaf het begin meespeelt.

Het reguliere kaarten is inmiddels weer opgepakt en de leden hopen dat Kaartvereniging Theothorne nog lang door kan gaan. Nieuwe leden zijn altijd welkom om mee te doen aan het jokeren of klaverjassen.