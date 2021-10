Verbouwing Tolzicht gaat van start

BRUMMEN – Op maandag 1 november gaat de verbouwing van Tolzicht in Brummen van start. Riwis Zorg & Welzijn, Veluwonen en aannemer Trebbe werken nauw samen om hier onder andere negen extra zorgappartementen te realiseren. Het is de bedoeling dat er in de zomer van 2022 weer fris en nieuw uitziet.

Rene Schiks van Veluwonen vertelt: “We gaan veel verven en er komen buurtkamers waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De zelfstandige appartementen pakken we ook aan. De entree verbetert met eigen brievenbussen en intercom. En er komen buurtkamers en plekken voor het parkeren en opladen van scootmobiels. Tolzicht staat er straks weer mooi bij.’

Gea Dijkhuizen, clustermanager vvt Tolzicht, voegt toe: “We vinden het belangrijk dat Tolzicht en de zelfstandige (zorg)appartementen ook voor de komende jaren een plek zijn waar mensen graag willen (komen) wonen en kundige en betrouwbare zorg krijgen, maar waar het ook voor familie een prettige plek is om op bezoek te komen. We zijn daarom heel blij met deze opknapbeurt.”

Om te laten zien hoe het nieuwe Tolzicht eruit gaat zien, zijn naasten, omwonenden en vrijwilligers op dinsdag 26 oktober welkom. Van 10.30 tot 12.00 uur is in de hal een kleine tentoonstelling met de titel ‘de verbouwing in beeld’ te zien. Hierin is te zien wat er precies gaat gebeuren en hoe de planning is. Dit is ook meteen het startmoment voor de verbouwing.

www.riwis.nl