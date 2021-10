Verbouwing Du Soleil tot bierbrouwerij binnenkort van start

VELP – De voorbereidingen hebben lang geduurd, maar de verbouwing van de oude autogarage Du Soleil in Velp gaat binnenkort eindelijk van start. Op 22 november gaat de schop in de grond en wordt het pand aan de Hoofdstraat teruggebracht in oude staat. Zo wordt onder andere de oude gevel hersteld. Brouwer Jaap Lok gaat hier, samen met zijn collega’s van Brouwerij de Snor, een bierbrouwerij, restaurant, bierlokaal en Bed & Breakfast realiseren. Het is de bedoeling dat er een restaurant met terras komt, waar de lokaal gebrouwen Snor-biertjes worden geserveerd. Lok hoopt dat de verbouwing in juni volgend jaar klaar is.