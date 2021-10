Velper Bach-koor zoekt zangers

VELP – Het Velper Bach Koor is een gemengd koor, dat vooral barokmuziek zingt. Momenteel telt het koor ruim 40 leden en is er plek voor nieuwe zangers in alle stemgroepen. Er wordt elke donderdag gerepeteerd in Velp. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van het Weihnachtsoratorium op zondag 19 december. Verder wordt er ook al gestudeerd op de uitvoering van de Markus Passion, het relatief onbekende passiewerk van J.S. Bach, dat in het voorjaar van 2022 wordt uitgevoerd. Belangstellenden die een keer mee willen zingen, kunnen mailen met de secretaris via selmakuyvenhoven@kpnplanet.nl of zich aanmelden via www.velperbach.nl.