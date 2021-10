Velp voor Oranje dankt commissieleden en vrijwilligers

VELP – Ieder jaar zetten tientallen actieve en enthousiaste Velpenaren zich in om als vrijwilliger te helpen bij het organiseren van Koningsdag en andere activiteiten van Stichting Velp voor Oranje. Om hen daarvoor te bedanken werden commissieleden en vertegenwoordigers van meewerkende verenigingen vrijdag 24 september uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op het terras van de Oranjerie van Kasteel Rosendael. Bij deze gelegenheid werden de leden van de commissie Helpt Elkander door het bestuur van Velp voor Oranje extra in het zonnetje gezet.

Vanaf 2016 heeft deze commissie het gelijknamige multimediaproject bedacht en uitgevoerd. Het doel was om ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid in 2020 herinneringen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog vast te leggen en vooral voor jongeren toegankelijk te maken. Er zijn inmiddels twee documentaires gemaakt, er is een website samengesteld met teksten, films en foto’s (www.verborgeninvelp.nl) en er zijn twee interactieve wandelingen ontwikkeld langs gedenkwaardige en belangrijke plaatsen uit de Tweede Wereldoorg. Tot slot was afgelopen maand een bijzondere buitententoonstelling te zien in het dorp onder de titel Velp Viert Vrijheid.

De commissieleden Patrick Jansen (voorzitter), Kees Prins (penningmeester), Nettie Dekker (secretaris), John Bosnak en projectleider Gety Hengeveld ontvingen als dank een speciaal voor hen samengesteld boekwerkje met de afbeeldingen van die laatste expositie. Ook de Velpse fotograaf Marc Pluim, die de unieke fotocollages maakte, en ontwerper Farhad Sadat ontvingen een exemplaar van dat boek.

Afscheid

Bestuurssecretaris Herman Steunenberg besloot vorig jaar, na 11 jaar, als bestuurslid te stoppen. In haar toespraak als voorzitter van Stichting Velp voor Oranje memoreerde Gety Hengeveld zijn bijzondere capaciteiten: opgewekt, oplossingsgericht, praktisch, altijd bereid te helpen. “Maar we zullen je vooral missen als bestuurder, als een waardevol lid van het Dagelijks Bestuur”, concludeerde Hengeveld. Zijn benoeming tot algemeen adviseur werd daarna met een luid en instemmend applaus bekrachtigd. En natuurlijk waren er bloemen en cadeaus.

Nieuw

Inmiddels zijn enkele nieuwe bestuursleden benoemd. Een enthousiast applaus volgde toen zij werden voorgesteld: Rob Opheij, voorzitter commissie Koningsmarkt, Peter Kappert, voorzitter commissie Organisatie & Catering, Marion Opheij, assistent penningmeester en Maurits de Groot, webmaster.

Het bestuur van Velp voor Oranje, de commissieleden en andere vrijwilligers staan te popelen om in 2022 weer als vanouds Koningsdag te kunnen organiseren, een feest voor alle Velpenaren en bezoekers uit de wijde omgeving.

Foto: Maurits de Groot