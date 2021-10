Uitje van Loenense ouderen naar Hoge Veluwe

LOENEN – De ouderen in Loenen zijn verwend met een gezellige middagtocht. Het organiserende comité had dit keer gekozen voor het Nationale Park De Hoge Veluwe in Hoenderloo. Dit doel was een schot in de roos. Hoewel toch dichtbij Loenen, waren verschillende gasten er nooit of zelden geweest.

Om 14.00 uur vertrokken twee bussen vanaf het ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Willem de Zanger, voorzitter van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp, sprak een welkomstwoord tot de gasten. Geen van de deelnemers wist het doel van de tocht en ieder was blij verrast dat via de Groenendaalseweg, De Woeste Hoeve naar het Nationaal Park De Hoge Veluwe in Hoenderloo werd gereden.

De organisatie kreeg bij grote uitzondering toestemming om met de bus het uitgestrekte park te verkennen. In iedere bus kwam een gids, die alles vertelde over de familie Kröller Müller, het grote park met Hubertusslot en Museum en het wild dat het Park bevolkt. In het park worden grote vlakten in stand gehouden met buntgras en grove dennen. Er is maar weinig heide meer te vinden. Onderhoud wordt er maar weinig meer aan het park gedaan. Om de biodiversiteit te bevorderen wordt nog wel het een en ander gedaan om een moerasachtig gebied te creëren. Men hoopte deze middag wat wild te zien in het park en dat lukte: de deelnemers aan het uitstapje zagen wat wroetende wilde zwijnen met hun biggetjes. Herten en reeën lieten zich niet zien.

Er werd ook nog een tochtje gemaakt om het grote park door de omliggende dorpen en gebieden, zoals het Deelerwoud. Terug in De Bruisbeek werden de gasten onthaald op een drankje, soep en broodjes. Voor de gezellige muziek zorgde plaatjesdraaier Jan Harmsen. Willem de Zanger sprak een dankwoord tot allen die deze middag mogelijk hadden gemaakt, zowel financieel als door de hulp met voorbereiding en in De Bruisbeek. De ouderen waren vol lof over deze mooie middag.

Foto: Martien Kobussen