Trio Rusanovsky in de kerk van Rozendaal

ROZENDAAL – Op uitnodiging van de Vrienden van de kerk van Rozendaal komt het Trio Rusanovsky op zondag 31 oktober naar Rozendaal. Het concert in de kerk begint om 15.00 uur, na afloop is er een meet & greet met de musici.

Het trio bestaat uit Leon Rusanovsky en zijn twee kinderen, Julia en Arthur Rusanovsky. Hun muziekprogramma’s bestaan uit klassiek repertoire, afgewisseld met bekende volksliederen, tango’s, improvisatie en eigen composities. Zij presenteren een kleurrijk, levendig, melancholisch en emotioneel programma, waarbij de viool, altviool, piano en gitaar in verschillende combinaties te horen zijn.

Kaarten reserveren voor het concert in Rozendaal kan via vrienden@dekerkvanrozendaal.nl of tel. 026-3621068. De entree bedraagt 15 euro. Vrienden kopen een kaartje voor 12 euro, kinderen onder de 12 jaar en houders van een Gelrepas hebben gratis toegang.

Foto: Julia Winter