Tijdelijke omleiding buurtbus

DIEREN – Vanaf maandag 1 november 2021 volgt buurtbus lijn 526 gedeeltelijk een andere route door Dieren Noordoost. Komend vanaf station Dieren keert de bus bij de halte Imboslaan hoek Domeinlaan om en rijdt terug de Imboslaan in. Bijna aan het einde slaat hij linksaf de Meidoornlaan in. Vervolgens gaat hij via de Cederlaan en de Vlashegge tussen de scholen door terug naar de Meidoornlaan. Vanaf daar volgt hij zijn gewone route, terug naar station Dieren.

Naar verwachting duurt dit tot en met vrijdag 10 december. De omleiding is nodig omdat de gemeente Rheden de fietspaden op de rotonde laat reconstrueren en het gehele wegdek op en naar de rotonde laat vernieuwen. Als gevolg van de omleiding vervallen de beide haltes aan de Domeinlaan (Domeinlaan en Beverodelaan), de halte bij de rotonde Harderwijkerweg (Cederlaan) en de halte aan de Abelenlaan. Een tijdelijke halte aan de Vlashegge voorkomt al te grote loopafstanden naar de overgebleven haltes in Dieren Noordoost.