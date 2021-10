Thema-avond over schuld

DIEREN – Schuld die blijft schuren. Dat is het thema dat op zondag 17 oktober centraal staat in de bijeenkomst van de werkgroep Geloof en Maatschappij van de Raad van Kerken Veluwezoom. Sprekers zijn Jos van der Leur en Jacques Vos.

Van der Leur en Vos zijn beiden voormalig geestelijk verzorgers in de GGZ en deden onderzoek naar ‘schuld’. Hierover publiceerden zij het boek ‘De appel is weerbastig; Over schuld die blijft schuren’. Ieder mens heeft wel eens last van een schuldgevoel en worstelt wel eens met dat stemmetje waarmee je jezelf evalueert of je het wel goed doet. Het over grenzen heen gaan en je daar rottig over voelen, is van alle tijden en zit in alle culturen. Alleen de uitingsvormen en de omgang met schuld verschillen.

Tijdens de avond in de Ontmoetingskerk kijken de schrijvers samen met het publiek naar schuld, aan de hand van kunst, literatuur, levensbeschouwing en ervaringsdeskundigheid. Het perspectief is een zinvolle, constructieve en soepele omgang, zowel in het persoonlijke leven van alledag als in maatschappelijke context.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Ontmoetingskerk in Dieren. De toegang is vrij, maar na afloop wordt een collecte gehouden.