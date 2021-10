The Spirit of Gambo in Oude Jan

VELP – Zondag 17 oktober zijn de muzikanten van The Spirit of Gambo om 15.30 uur te horen in de Oude Jan in Velp. Freek Borstlap, Gesina Liedmeier, Ivanka Neeleman en Thomas Baeté stelden een programma samen met muziek van de 17e-eeuwse Engelse componist Matthew Locke, speciaal geschreven voor viola da gamba’s. Lockes composities zijn prachtige voorbeelden van hartstochtelijke ernst, weidse harmonieën, van uitbundige vitaliteit. Karakteristiek zijn vaak verrassende melodische wendingen passend bij zijn vurig en opvliegend temperament, dat het volgende moment weer warm en genereus blijkt.

Freek Borstlap is artistiek leider van The Spirit of Gambo. Naast zijn internationale carrière als solist en docent legt hij zich vooral toe op de uitvoering van ensemblemuziek. Gesina Liedmeier studeerde viola da gamba bij o.a. Wieland Kuijken, speelt in diverse ensembles in Nederland en België en is medeoprichter van The Spirit of Gambo. Ivanka Neeleman en de Belgische Thomas Baeté studeerden ook bij Wieland Kuijken. Zij spelen allebei bij verschillende orkesten en ensembles voor oude muziek in binnen- en buitenland. Ivanka is docente op de muziekschool van Leiden. Thomas geeft les aan het Stedelijk Conservatorium in Leuven.

Voor dit concert geldt nog steeds het coronaprotocol. Entree is 15 euro per persoon, Vrienden Oude Jan betalen 10 euro en bezitters van de Gelrepas, CJP en jongeren tot 18 jaar betalen 5 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter. Indien nog beschikbaar zijn vanaf 15.00 uur kaarten ter plaatse te koop.

