Telefonisch spreekuur OV-hulp

REGIO – Mensen van 55 jaar en ouder die vragen hebben over reizen met het OV kunnen deze stellen tijdens het telefonisch spreekuur. OV-ambassadeurs zitten elke ochtend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur klaar om te helpen. Op dinsdag en donderdag kan er ook tussen 13.30 en 15.00 uur worden gebeld en op maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. De OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, die graag uitleg geven over reizen met trein en bus. Zij zijn bereikbaar via tel. 038 – 3037010.

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur